Calciomercato Juventus, svelato il futuro di Sarri e Allegri

Con il calcio fermato dall’emergenza Coronavirus, Eurobet ha raccolto i dati delle possibili sorprese di calciomercato: Inter e Juventus grandi protagoniste

La pausa forzata per il calcio italiano non rallenta però quelli che saranno i movimenti di calciomercato in vista della prossima estate. Dalla Juventus all’Inter ma non solo, si accumulano le possibili sorprese. Dalle panchine, con il futuro di Sarri ancora da decifrare, fino alla corsa ai top player: alcuni dati ‘svelano’ i probabili scenari estivi.

Osservatorio Eurobet, Juventus: deciso il destino di Sarri

Secondo quanto raccolto dai dati dell’osservatorio di Eurobet, il futuro tecnico della Juventus per la stagione 2020/21 sarà ancora Maurizio Sarri. Nonostante le numerose critiche che hanno coinvolto l’ex allenatore del Napoli, per il 63% dei tifosi Sarri guiderà la squadra bianconera anche il prossimo anno. La seconda scelta risulterebbe Giampiero Gasperini con il 14% delle preferenze mentre sul gradino più basso del podio il grande ex Zidane con il 10%. In fondo alla classifica troviamo Simone Inzaghi al 7% ed il grande sogno Guardiola con il 4%.

Da quello che salvo sorprese sarà ancora l’allenatore della Juventus fino ad un ex bianconero come Max Allegri, fermo ai box dopo l’addio al club di Torino. Secondo un appassionato su due, il tecnico toscano ripartirà dopo l’anno sabbatico nientemeno che dal Real Madrid. Restano alte le probabilità di un’altra annata senza squadra (22%), mentre restano in disparte le opzioni Manchester City (12%) e Barcellona (9%).

Eurobet, Messi all’Inter: i dati sorprendono

Un divorzio che sta ventilando da mesi e che potrebbe concretizzarsi la prossima estate. Dopo una vera e propria vita con la maglia del Barcellona, Lionel Messi potrebbe salutare e rilanciarsi altrove. La ‘Pulce’, secondo i dati dell’osservatorio Eurobet, resta il grande sogno dell’Inter. Ed i tifosi in tal senso ci credono, con il 62% delle preferenze per la destinazione nerazzurra. Più difficile l’opzione Napoli (19%) così come la permanenza con il club blaugrana (8%) mentre l’opzione meno quotata è quella Juve con solo il 4% delle preferenze.

S.C