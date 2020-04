Coronavirus, conclusione Serie A | La decisione della FIGC

In attesa di conoscere il destino della Serie A, la FIGC avrebbe preso un’importante decisione relativa alla stagione 2019/2020.

Secondo quanto riportato da ‘ANSA’, la FIGC potrebbe adottare a breve una delibera che proroga al 2 agosto i termini della conclusione della stagione sportiva 2019/2020. Per il momento questo termine è previsto per il 30 giugno. La Federazione italiana, quindi, potrebbe aver fatto il primo passo per prepararsi alla ripresa del campionato: in attesa di conoscere le disposizioni governative e seguendo le indicazioni dell’UEFA e della FIFA.

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus, Sibilia: “Protocollo Serie A? Non è applicabile ai Dilettanti”

Serie A, Gravina tuona | “Calcio strumentalizzato per fare polemica”

La FIGC sta lavorando per tutelare la Serie A ed il calcio italiano, il presidente Gabriele Gravina tramite una nota ufficiale ha sbottato contro chi continua a polemizzare. “Il mondo del calcio sta lavorando alacremente per trovare soluzioni concrete e sostenibili alla crisi susseguente il COVID-19, comprese quelle indispensabili per tutelare le competizioni del 2020/2021. Per questo merita rispetto, invece di essere strumentalizzato per polemiche senza alcun fondamento”. Con questa nota ufficiale il presidente della FIGC ha voluto mettere a tacere tutte le polemiche inutili che circondano il mondo del calcio.

LEGGI ANCHE >>>Serie A, ripresa allenamenti | La rivelazione del Ministro Spadafora

In attesa di conoscere le disposizioni governative, la FIGC potrebbe aver fatto il primo passo per la ripresa della Serie A: la conclusione della stagione 2019/20 è stata prorogata dal 30 giugno al 2 agosto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, ostacolo Klopp per il colpo a zero

Inter e Juventus, futuro Icardi | Trezeguet fa da sponsor!

Calciomercato, svolta Paratici | Via solo per la Juve!