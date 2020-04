Coronavirus, otto squadre contrarie alla ripresa | I dettagli

Spuntano nuove indiscrezioni sulla ripresa del campionato di Serie A: otto squadre italiane sarebbero contrarie al ritorno in campo

Riprendere o non riprendere, questo è il dilemma. In Italia al momento il dubbio amletico per gli organi competenti sarebbe questo. Non tutte le società italiane infatti sarebbero a favore del ritorno in campo per concludere il campionato di Serie A. Secondo quanto riportato da ‘Adnokronos‘, sarebbero ben otto i club a sfavore della ripresa, ovvero: Parma, Spal, Brescia, Torino, Sampdoria, Udinese, Bologna e Fiorentina. I dubbi delle società sarebbero tre. Il primo sorgerebbe a causa degli effetti giuridici che potrebbero subire qualora si interrompesse di nuovo la stagione per il Coronavirus. Ovvero l’assunzione del rischio di un fatto non più imprevedibile che potrebbe ricadere sul club assumendosi il rischio. Gli altri due dubbi invece sarebbero legati alle questioni contrattuali per i giocatori in scadenza il 30 giugno e sui prestiti con diritto ed obbligo di riscatto. Maggiori informazioni comunque dovrebbero essere rilasciate in un documento che la Lega dovrebbe rilasciare nei prossimi giorni.

Potrebbe interessarti anche >>> Coronavirus, Acerbi non ci sta: “Non ci penso nemmeno a ricominciare”