Coronavirus, terzo tampone per Sportiello | Ancora positivo!

Marco Sportiello, portiere dell’Atalanta, è risultato ancora positivo al Covid-19 al terzo tampone dopo il contagio. Ecco le sue condizioni

Mentre le istituzioni continuano a lavorare per riuscire a trovare una soluzione per la ripresa dei campionati in Italia, alcuni giocatori devono affrontare il Coronavirus in prima persona, essendo risultati positivi. Oltre a Daniele Rugani, che ora è negativo, ed altri undici contagiati in Serie A, tra i positivi c’è anche il portiere dell’Atalanta, Marco Sportiello. La battaglia dell’estremo difensore contro il nemico silenzioso, però, non è ancora finita. Il terzo tampone risulta di nuovo positivo.

Atalanta, Sportiello ancora positivo al Coronavirus: le sue condizioni

Nelle ultime ore è infatti arrivata la notizia che l’estremo difensore dell’Atalanta non è ancora guarito dal Coronavirus. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex Frosinone, dopo circa un mese dalla notizia del contagio, si è sottoposto al terzo tampone che ha dato esito ancora positivo, mentre il secondo era risultato negativo. Le condizioni dell’estremo difensore sarebbero comunque buone.

Ora il calciatore dovrà continuare il periodo di quarantena nella sua abitazione ad Urgano, prima di effettuare un nuovo test, sperando che questo possa finalmente risultare negativo.

