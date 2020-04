L’emergenza Coronavirus non ha fermato il Milan. La società rossonera avrebbe messo nel mirino un nuovo profilo per il centrocampo in caso di arrivo di Spalletti

Il Milan continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato. L’emergenza Coronavirus non ha fermato i piani futuri di Ivan Gazidis, pronto ad una vera e propria rivoluzione. La società rossonera avrebbe in mente di rinforzare il reparto offensivo con un profilo davvero esperto. Tutto dipenderà anche chi sarà a guidare il Milan a partire dalla prossima stagione: con Luciano Spalletti sarebbe molto facile.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, erede Donnarumma | Suggestione dalla Premier

Calciomercato Milan, idea Nainggolan se arriva Spalletti

In caso di arrivo di Luciano Spalletti il Milan potrebbe preparare l’assalto a Radja Nainggolan, belga di proprietà dell’Inter che è attualmente in prestito al Cagliari. Il club sardo difficilmente lo riscatterà dai nerazzurri, come testimoniano le dichiarazioni del dg sardo Mario Passetti ai microfoni de La Domenica Sportiva: “Non è cambiata la posizione. Ne parleremo insieme: senza giri di parole, dopo tutto quello che è successo, è difficile che ci si possa permettere un ingaggio simile. Spesso la volontà delle parti fa la differenza. Ne parleremo con Radja e con l’Inter per vedere se potremo fare qualcosa”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, alternativa in mediana | Idea scambio col Milan

Per il centrocampista belga l’idea sarebbe sulla base di un un prestito con diritto che può diventare obbligo con la possibile qualificazione alla prossima Champions. Il riscatto da inserire si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro.

Lo stesso Spalletti, se dovesse sostituire Pioli sulla panchina del Milan, darebbe l’ok per l’eventuale arrivo dell’esperto centrocampista belga.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, il Bologna mette nel mirino un talento bianconero

Calciomercato Juventus, è fatta per 90 milioni | Annuncio a fine stagione