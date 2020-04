Calciomercato Juventus, assalto al talento | Scambio in vista

Non si ferma il lavoro della Juventus in vista della prossima stagione. Il club bianconero avrebbe messo nel mirino il giovane top player: scambio possibile

A causa dell’emergenza coronavirus anche il futuro del calcio italiano è sempre incerto. Non si conosce con precisione ancora una data per la ripresa della Serie A e quella per la sessione di calciomercato. Nonostante ciò la Juventus non vuole farsi trovare impreparata in vista della stagione e starebbe già lavorando su diversi fronti. Uno dei profili che sta seguendo con più insistenza è il giovane talento del Valencia Ferran Torres.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, concorrente a sorpresa per Willian | Le ultime di CMWEB

Calciomercato Juventus, De Sciglio o Rugani per l’operazione Ferran Torres

Dopo l’acquisto di Dejan Kulusevski già a gennaio per la prossima stagione, la Juventus vorrebbe provare un nuovo innesto di totale valore nonostante la giovane età. Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport il club bianconero starebbe anche pensando ad inserire una contropartita nell’operazione per il talento del Valencia, che vedrà scadere il suo contratto nel giugno 2021. In questa stagione ha collezionato ben 35 presenze trovando la via del gol in sei occasioni con l’aggiunta di sette assist vincenti. Sull’esterno classe 2000 non ci sarebbe soltanto la Juve.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | È fatta!

Con l’addio di Alessandro Florenzi il Valencia potrebbe pensare anche a diverse contropartite tecniche come Mattia De Sciglio, il terzino italiano già nel mirino del Paris Saint-Germain. Infine, l’altra idea porta il nome di Daniele Rugani se il club spagnolo avesse come obiettivo quello di rinforzare il reparto arretrato.

Da sempre la Juventus ha abituato tutti con colpi in prospettiva che sono diventati in poco tempo stelle mondiali. Ferran Torres potrebbe essere una di queste.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, futuro Pjanic: le ultime tra annuncio e Ronaldo