Il Barcellona è alla ricerca di un rinforzo importante per il centrocampo e guarda alla Serie A: gli obiettivi sono al Napoli e alla Juventus.

Il Barcellona è pronto a cambiare faccia al proprio centrocampo in estate: con Rakitic e Vidal in uscita, i catalani hanno messo gli occhi su una stella della Juventus. Nonostante i problemi avuti dalla mediana bianconera in stagione, con le difficoltà di adattamento al pensiero di Sarri, i giocatori della Juventus mantengono comunque un certo fascino sui grandi club. Il Barcellona, inoltre, potrebbe virare con forza sul centrocampista bianconero data la difficoltà ad arrivare a Fabian Ruiz, pupillo di Quique Setien dai tempi del Betis.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, concorrente a sorpresa per Willian | Le ultime di CMWEB

Calciomercato Juventus, il Barcellona mette gli occhi su Bentancur

Secondo quanto rivelato da ‘AS’, il Barcellona avrebbe messo nel mirino anche Rodrigo Bentancur per il centrocampo. L’uruguaiano è comunque ritenuto un intoccabile dalla Juventus, che ha grande fiducia in lui. Nelle ultime settimane di calcio giocato, Sarri aveva trovato in Bentancur l’interprete ideale per il ruolo di regia, panchinando un calciatore come Pjanic.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio Icardi | Nuova pista

L’interesse del Barcellona, in ogni caso, potrebbe portare Bentancur a tentennare sulla propria permanenza a Torino visto che l’ex Boca Juniors ha un debole per i colori blaugrana. Riuscire a convincere la Juventus a privarsi dell’uruguaiano non sarà un’impresa semplice: la valutazione data dai bianconeri a Bentancur si aggira intorno ai 70/80 milioni di euro. Per questo motivo i catalani si starebbero cautelando con altri nomi sulla propria lista, tra i quali c’è anche Barella dell’Inter. I due profili preferiti da Quique Setien, però, rimangono Fabian Ruiz e Bentancur.

La Juventus potrebbe subire in estate l’assalto a Rodrigo Bentancur: il Barcellona ha messo gli occhi sull’uruguaiano e potrebbe tentare l’offensiva!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, permanenza Dybala | Parla l’ex capitano!

Juventus, Oriana positiva | Nuovo tampone per Dybala

Calciomercato Juventus, possibile affare a Parigi | I dettagli