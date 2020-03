Calciomercato Inter, non solo nerazzurri | Due big d’Italia su Goetze

Mario Goetze potrebbe salutare il Borussia Dortmund al termine della stagione. Non solo l’Inter sulle sue tracce: assalto di due club di Serie A per il tedesco

Nel corso degli anni Mario Goetze non è riuscito più a brillare di luce propria con la maglia del Borussia Dortmund. Dopo la sua esperienza al Bayern Monaco, è tornato con i gialloneri ma il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Bundesliga. Sulle sue tracce ci sarebbe stato un forte interessamento dell’Inter, ma non c’è è il solo club italiano sull’attaccante tedesco.

Calciomercato Inter, Goezte verso la Serie A

Come svelato dal portale “Bild” la scelta di Mario Goetze è definitiva, ossia quella di non continuare la sua avventura in Germania. E così Roma e Napoli hanno superato le gerarchie diventando protagonisti per l’attaccante tedesco, in uscita dal Borussia Dortmund. In passato ci sarebbero stati anche Milan, Juventus e Inter pronte ad acquistarlo, ma alla fine nulla si è concretizzato. Ora la Serie A è sempre più vicina.

Il suo contratto scadrà il prossimo giugno e così un suo innesto a parametro zero sarebbe perfetto per ogni compagini di massimo livello. In questa stagione Goetze ha totalizzato finora soltanto 596 minuti con tre gol ed un assist vincente all’attivo. E così con l’esplosione di Sancho e degli altri giovani talentuosi del Borussia, il suo tempo si avvia alla conclusione.

