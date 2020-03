Calciomercato Inter, occhi in casa River Plate | Doppio obiettivo

L’Inter non perde mai di vista il calcio argentino e continua a monitorare due talenti del River Plate: l’obiettivo è rinforzare la retroguardia.

Il feeling fra l’Inter ed il calcio argentino è sempre stato ‘caliente’: l’ultimo grande talento del futbol albiceleste esploso in maglia nerazzurra è Lautaro Martinez. Nella storia della ‘Beneamata’, però, l’argentino ad aver lasciato il segno più indelebile del suo passaggio è Javier Zanetti. Ed è proprio l’ex capitano nerazzurro che potrebbe fare da sponsor per due talenti made in Argentina, made in River Plate.

Calciomercato Inter, occhi su due talenti del River Plate| Li porta Zanetti

In estate l’Inter potrebbe fare diversi innesti nel reparto difensivo: secondo quanto riportato dal quotidiano argentino ‘Olé’, i nerazzurri starebbero monitorando con crescente attenzione due difensori del River Plate. Si tratta di Martinez Quarta, da tempo osservato speciale da parte del club meneghino, e Gonzalo Montiel. Entrambi i difensori sembrano essere pronti al definitivo salto di qualità e l’Inter starebbe pensando di accoglierli in Europa. A fare da sponsor per i due difensori ‘millionarios’ sarebbe proprio Javier Zanetti: l’ex capitano ha già seguito diversi match del River in qualità di inviato speciale per conto dell’Inter.

Il legame fra Inter e argentina potrebbe rinnovarsi, Zanetti continua a monitorare Martinez Quarta e Montiel del River Plate: in estate i nerazzurri potrebbero tentare il doppio colpo.

