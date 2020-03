Calciomercato Inter, Lautaro ambitissimo | Il tecnico esce allo scoperto

Per l’Inter arriva un nuovo estimatore di Lautaro a mettere gli occhi sul’attaccante: Pochettino elogia il ‘toro’ e prepara l’assalto

Il nome più in voga per la prossima finestra di calciomercato estiva, è senza dubbio quello dell’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez. Sotto la guida di Antonio Conte, l’argentino sta disputando una grande stagione, mettendo a segno fino ad ora 16 gol. Su di lui ci sarebbe l’interesse di molti top club europei, in particolare del Barcellona, che sembrerebbe voler fare dell’argentino il nuovo numero nove blaugrana. Per il ‘toro‘ arriva anche l’elogio dell’ex allenatore del Tottenham, Mauricio Pochettino, che in estate potrebbe approdare sulla panchina di una big e dare l’assalto all’argentino.

Calciomercato Inter, l’elogio di Pochettino a Lautaro Martinez: nuovo pericolo per i nerazzurri

L’Inter sarà sicuramente al centro del calciomercato nella prossima sessione estiva. L’attaccante nerazzurro, Lautaro Martinez, a suon di gol ha attirato su di sé l’interesse dei maggiori club europei. Il Barcellona sembrerebbe essere in prima fila per il numero dieci interista, ma spunta l’elogio di un allenatore. Mauricio Pochettino, ai microfoni di ‘Radio Plata‘, avrebbe elogiato l’attaccante dicendo: ”Lautaro Martinez è uno dei migliori attaccanti del mondo. Non è solo per quello che fa ora, ma per ciò che il potrebbe essere il suo potenziale in futuro. Se inizi a cercare un bomber per i grandi club, chiaramente il suo nome deve esserci”.

Parole di ammirazione quelle dell’ex allenatore del Tottenham, che per la prossima stagione sarebbe stato accostato al PSG ed al Real Madrid. Nel caso in cui approdasse su una delle due panchine, l’allenatore argentino potrebbe partire all’assalto per assicurarsi l’attaccante connazionale come primo grande colpo nel nuovo club.

