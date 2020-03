Calciomercato Milan, addio Ibrahimovic | Nuova ‘chioccia’ per l’attacco

Milan, Ibrahimovic sempre più verso l’addio. Per l’attacco il club rossonero potrebbe puntare su un profilo esperto come quello di Tadic dell’Ajax.

La permanenza al Milan di Zlatan Ibrahimovic sembra farsi sempre più difficile. La zona Champions ormai lontana e l’addio di Zvonimir Boban sono due aspetti importanti che potrebbero fare sì che l’attaccante svedese possa decidere di chiudere in estate la sua seconda avventura rossonera. Altre carte a sfavore del numero 21 sembrano essere la volontà di Gazidis di puntare su profili giovani con un conseguente abbassamento del monte ingaggi, ma anche il possibile addio di Paolo Maldini. L’altra figura che, con Boban, aveva voluto fortemente il ritorno di Ibra in rossonero.

LEGGI ANCHE —> Inter, Ibra in soccorso di Marotta | Via libera per il bomber

LEGGI ANCHE —> Milan, clamoroso ritorno di fiamma | C’è l’ex Inter

Calciomercato Milan, idea dall’Ajax per il dopo Ibrahimovic

Con lo svedese ai saluti il Milan dovrà necessariamente cercare di trovare almeno un rinforzo per il reparto offensivo. Il club rossonero ha evidenziato notevoli problemi in zona gol e per cercare di ovviare a questo una soluzione può essere Dusan Tadic. L’attaccante dell’Ajax ha fino ad ora segnato 11 reti in Eredivisie, ma è riuscito a fornire anche 15 assist. Segno di un giocatore in grado di segnare e soprattutto far segnare i propri compagni.

Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Il serbo, capitano dei ‘Lancieri’, ha un contratto con il club di Amsterdam sino al giugno 2023. L’affare però non sembra affatto semplice. Tadic è infatti un punto fermo della squadra olandese e soprattutto un elemento fondamentale per il tecnico Ten Hag. Il giocatore si trova molto bene ad Amsterdam e il club non sembra intenzionato a lasciarlo partire.

Calciomercato Milan, pista Tadic non semplice: i motivi

Nonostante i (quasi) 32 anni, la valutazione di Tadic si aggira attorno ai 25 milioni di euro. Una cifra certamente non da poco per un giocatore di quell’età. Vero che il serbo può rappresentare la nuova ‘chioccia’ per il reparto offensivo rossonero, ma è altrettanto vero che Gazidis sembra decisamente orientato ad acquistare profili più giovani.

Tadic può quindi rappresentare un’idea interessante, ma sarà una decisione che dovrà prendere la dirigenza insieme al prossimo tecnico in estate. E se in panchina dovesse arrivare Ralf Rangnick, anche lui intenzionato a puntare su profili decisamente giovani, le possibilità di vedere il serbo in rossonero potrebbero farsi meno concrete.

LEGGI ANCHE —-> Milan, Ibrahimovic verso l’addio | Ma può restare in Serie A!

LEGGI ANCHE —-> Milan, erede Donnarumma in Serie A | Ipotesi scambio