Calciomercato Inter, non è intoccabile | Marotta sogna il colpaccio

Dalla Spagna arriva la lista di coloro che Messi riterrebbe indispensabili per il Barcellona: tra questi manca un attaccante, si riapre la pista Inter

Senza dubbio Lionel Messi non è un semplice giocatore del Barcellona. Il fenomeno argentino è sicuramente anche molto influente nelle scelte della società per quanto riguarda il calciomercato. Secondo ‘Don Balon‘ infatti, il numero dieci avrebbe stilato una lista di cinque giocatori che sarebbero indispensabili per i blaugrana. Tra questi, sorprende l’assenza di Antoine Griezmann, che riaprirebbe la pista che porterebbe all’Inter in estate, che già a gennaio aveva sorpreso i tifosi dell’Inter.

Calciomercato Inter, Messi scarica Griezmann: riaperta la pista Inter

Dalla Spagna arriva l’indiscrezione secondo la quale Lionel Messi avrebbe eletto cinque suoi fedeli, che sarebbero fondamentali secondo lui per il Barcellona. I calciatori scelti dal fenomeno argentino sarebbero: Luis Suarez, Jordi Alba, Gerard Pique, Sergio Busquets e Frenkie De Jong. Questi i cinque calciatori a cui Messi non vorrebbe rinunciare, tra cui mancherebbe il nome di Antoine Griezmann. L’argentino scarica quindi il calciatore arrivato la scorsa estate dall’Atletico Madrid, pagando ai colchoneros la clausola rescissoria di 120 milioni di euro. Per il francese, precedentemente all’Inter come contropartita per il trasferimento di Lautaro Martinez in blaugrana, si riaprirebbe così la pista che porterebbe alla sponda nerazzurra del Naviglio.

Nella prossima sessione estiva di mercato quindi, Beppe Marotta potrebbe provare l’offensiva per arrivare a ‘le petit diable‘, che al momento avrebbe un valore sempre di 120 milioni. Ma anche l’idea di scambio con Lautaro Martinez non tramonta.

