Coronavirus, la rabbia di Immobile contro la star tv: “Vai a ca***e”

Caos Coronavirus, lo sfogo sui social di Ciro Immobile contro la star inglese della tv: “Te lo dico col cuore… vai a ca***e”.

L’emergenza Coronavirus sta attanagliando non solo l’Italia, ma tutto il globo. In particolare l’Europa, dove praticamente in tutti i paesi sono stati sospesi i campionati e i principali eventi sportivi. Il numero di contagi continua a crescere e non risparmia nemmeno i club. I morti e i contagi aumentano, ma dall’Inghilterra sembrano sminuire il problema.

Lazio, Coronavirus: lo sfogo di Immobile

Proprio ad una radio inglese il dottor Christian Jessen, star del programma tv ‘Malattie imbarazzanti’, ha commentato la situazione Coronavirus sminuendo il problema. “Penso si tratti solo di un brutto raffreddore – ha dichiarato – Gli italiani utilizzano il Coronavirus come scusa per non lavorare e per fare una lunga siesta”.

Parole che molti non hanno gradito. Tra questi anche Ciro Immobile ha aspramente criticato il medico inglese.

L’attaccante della Lazio si è infatti sfogato su Instagram con un messaggio chiaro rivolto a Jessen: “Vallo a dire ai parenti delle persone morte o ai malati che lottano… testa di c***o. Te lo dico col cuore, vai a ca****e”.

