La Juventus non si ferma. Sul fronte calciomercato il club bianconero è sempre molto attivo con la possibilità di acquistare prospetti giovani e davvero interessanti per l’immediato presente.

Calciomercato Juventus, pressing su Ferran Torres

In questa stagione si è messo in luce Ferran Torres, 20enne esterno destro del Valencia, che è stato il primo Duemila a debuttare in Liga. Originario di Foios, è stato protagonista in finale dell’Europeo Under19 con la maglia della Spagna superando in finale contro il Portogallo con due gol decisivi. Ha una grande passione per la pizza e i fast-food e nutre un amore smisurato per i cani. Come svelato dal Mundo Deportivo, sulle sue tracce ci sarebbe soprattutto la Juventus, che potrebbe sfruttare l’importante e ufficiale ‘alleanza’ con gli spagnoli. Il suo contratto è in scadenza il prossimo anno (giugno 2021) con Torres che avrebbe rifiutato anche il rinnovo. Barcellona, Atletico, Liverpool e City potrebbero subito approfittarne.

Tifoso del Valencia fin da bambino, è solito vestire i suoi due cani con la divisa dei ‘Pipistrelli’. Molto legato alla sua famiglia e alle sue tradizioni, per i concittadini di Foios è un motivo d’orgoglio. Come rivelato al sito ufficiale del Valencia si concede nel tempo libero la pizza e le tappe ai fast-food per un hamburger. Finora ha collezionato ben 2532 minuti con cinque e ben sei assist vincenti all’attivo.

La Juventus è la candidata numero uno per il giovane esterno del Valencia: nonostante la clausola di cento milioni, potrebbe avere la meglio fermandosi a 70 milioni. Ci riuscirà?

