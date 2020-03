Napoli, De Laurentiis a colloquio con Gattuso | Incontro a Castel Volturno

È in corso in questo momento un incontro fra il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Gennaro Gattuso a Castel Volturno.

La prestazione del Napoli al ‘San Paolo’ contro il Barcellona ha stupito positivamente Aurelio De Laurentiis. Il patron campano non è rimasto felice solamente della notte di Champions League, ma anche del cammino che gli azzurri stanno facendo in campionato ed in Coppa Italia da quando è arrivato Gennaro Gattuso. L’allenatore calabrese ha ‘aggiustato’ il Napoli con solidità difensiva ed un maggiore pragmatismo in avanti. Inoltre Gattuso ha recuperato elementi importanti come Fabian Ruiz, Milik e Mertens che sono tornati a brillare con l’arrivo dell’ex allenatore del Milan. La scelta di De Laurentiis di esonerare un tecnico del calibro di Ancelotti per dare fiducia ad un giovane del mestiere come Gattuso è stata coraggiosa, ma ha dato ottimi risultati. In questo momento, a Castel Volturno è in corso un incontro fra il patron azzurro e Rino Gattuso: sul tavolo c’è il futuro del Napoli.

Napoli, De Laurentiis incontra Gattuso | Aria di conferma?

Nella giornata odierna, a seguito dell’allenamento Gattuso si è fermato a Castel Volturno, dove ad aspettarlo c’era il patron azzurro. Secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport’, De Laurentiis potrebbe comunicare al tecnico calabrese la conferma sulla panchina del Napoli per la prossima stagione. Inoltre, Gattuso ed il presidente dei partenopei starebbero già effettuando delle valutazioni per quanto riguarda il prossimo mercato. Il rinnovo di Mertens potrebbe essere il primo step del progetto intrapreso da De Laurentiis e Gattuso. Il mercato degli azzurri presenta ancora molte incertezze, come la situazione di Allan, ma la sicurezza potrebbe essere rappresentata proprio da Gennaro Gattuso.

De Laurentiis è sempre più convinto del tecnico calabrese ed è pronto a programmare il futuro del Napoli partendo da una solida certezza: sulla panchina azzurra ci sarà Gattuso.

