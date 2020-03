Calciomercato Juventus, ecco l’obiettivo a centrocampo | Servono più di 70 milioni

Nel Lione, avversaria di Champions della Juventus, c’è un giocatore che avrebbe suscitato l’interesse dei bianconeri e non solo: svelato il prezzo

La Juventus dovrà affrontare martedì 17 marzo il Lione, nella partita di ritorno valida per gli ottavi di Champions League. Dopo la sconfitta per 1-0 in Francia, con molte polemiche, i bianconeri sono chiamati a ribaltare il risultato. Nella rosa avversaria c’è un giocatore che avrebbe suscitato l’interesse della ‘Vecchia Signora’ e non solo. Il presidente dell’OL avrebbe deciso il prezzo del giocatore, puntando alla cessione più onerosa della storia del club.

Calciomercato Juventus, occhi su Aouar del Lione: ecco il prezzo del giocatore

La sconfitta nella gara di andata di Champions League, subita dalla Juventus contro il Lione, oltre ad evidenziare alcune lacune bianconere, ha messo in risalto le qualità di Houssem Aouar, autore dell’assist per il gol di Tousart. Il calciatore classe 1998, ha attirato l’interesse dei top club europei, tra cui la Juventus. Secondo ‘Goal‘ il presidente della squadra francese, Jean-Michel Aulas, avrebbe deciso che il prezzo del giovane talento sarebbe superiore ai 70 milioni di euro.

Lo scorso anno la cessione di Ndombele al Tottenham per 70 milioni di euro, fu la cessione più onerosa della storia del club francese. Ora il presidente con Aouar punterebbe a superare questo record, fissando il prezzo del giocatore ad un valore più alto. Su di lui ci sarebbe l’interesse anche del Manchester City, del Real Madrid e dei connazionali del PSG. La Juventus per assicurasi il talento francese che fece male all’andata dovrà superare una forte concorrenza dei top club europei.

