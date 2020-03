Gonzalo Higuain potrebbe lasciare al termine della stagione la Juventus. Spunta a sorpresa la nuova pretendente: il sogno grazie al bisnonno

Sarà un’estate bollente per la Juventus tra cessioni eccellenti ed acquisti di prima fascia. Il club bianconero potrebbe fare i conti anche con l’addio di Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino è rimasto a Torino grazie alla gestione Sarri dopo i vari prestiti al Milan e al Chelsea. In questa stagione “El Pipita” sta contribuendo a suon di gol e di assist vincenti, ma al termine della stagione potrebbe esserci anche una sorpresa decisiva per quanto riguarda il suo futuro imminente.

Calciomercato Juventus, il sogno dell’Athletic Bilbao è Higuain

Come riportato dal portale argentino tycsports, Gonzalo Higuain sarebbe il sogno per l’attacco dell’Athletic Bilbao con il suo contratto che scadrà nel giugno 2021. Il bisnonno del centravanti argentino era basco e così ci sarebbe così la possibilità per l’attaccante bianconero di vestire la maglia del Bilbao, privilegio esclusivo per chi può vantare origini in questa storica zona della Spagna.

In Liga Higuain ha brillato con la maglia del Real Madrid con 121 gol in 264 partite vincendo ben sei titoli complessivi. Il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Spagna, ma ci sarebbero difficoltà dal punto di vista dell’ingaggio.

Dall’Argentina parlano di un possibile addio di Gonzalo a giugno, ma tutto dipenderà dai risultati che riuscirà a conquistare con la maglia della Juventus in questa stagione.

