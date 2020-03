Calciomercato Cagliari, UFFICIALE l’esonero di Maran | Il comunicato

L’ormai ex allenatore del Cagliari, Rolando Maran, paga i deludenti risultati degli ultimi mesi della squadra rossoblu: tanti i nomi per la sua sostituzione

La notizia era nell’aria da ieri sera, dopo la sconfitta interna per 4-3 subita contro la Roma, e adesso è diventata ufficiale: Rolando Maran non è più l’allenatore del Cagliari. Il 56enne allenatore trentino paga gli scarsi risultati ottenuti da Nainggolan e compagni negli ultimi mesi. L’ultima vittoria in Serie A risale al 2 dicembre del 2019, quando i rossoblu ebbero la meglio sulla Sampdoria: da quel momento, Maran ha collezionato sette sconfitte e quattro pareggi.

Per la sua sostituzione la pista più calda riguarda l’ingaggio di Walter Zenga, coadiuvato dal tecnico della Primavera Max Canzi. Questo il comunicato apparso sul sito del club del presidente Giulini: “Il Cagliari Calcio comunica di aver revocato a Rolando Maran l’incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente si interrompe il rapporto di collaborazione con l’allenatore in seconda Christian Maraner e il macht analyst Gianluca Maran. A loro vanno i più sentiti ringraziamenti per la competenza, la serietà e la professionalità dimostrate sin dal loro primo giorno in Sardegna”.

