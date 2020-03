Caos Serie A, Zhang contro Dal Pino | Il provvedimento della procura

Guai in vista per il presidente dell’Inter Steven Zhang: il numero uno nerazzurro dopo le dichiarazioni su Dal Pino finisce sotto inchiesta

I rinvii delle partite dovuti all’emergenza Coronavirus in Serie A, hanno portato molti protagonisti del calcio italiano a scontrarsi. Dopo le dichiarazioni del presidente dell’Inter contro il numero uno della Lega calcio, Paolo Dal Pino, in cui Steven Zhang lo definiva come ”pagliaccio”, il patron nerazzurro potrebbe avere delle conseguenze. Infatti secondo quanto riporta l’Ansa, la procura della Federcalcio avrebbe aperto un’inchiesta sulle parole del presidente interista verso Dal Pino. Dopo i duri attacchi di Marotta potrebbero arrivare problemi anche per il numero uno interista, oltre ad una risposta proprio del presidente della Lega, ora si rischiano sanzioni anche dalla Federcalcio guidata da Giuseppe Chinè.

