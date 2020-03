Boban e Maldini in uscita: Ibrahimovic lontano dal rinnovo. L’erede dello svedese al Milan potrebbe essere Vlahovic, gioiello della Fiorentina

Possibile nuovo terremoto al Milan. Ore calde in seno alla dirigenza rossonera, con Boban che potrebbe lasciare anzitempo la carica di Dt dopo le schermaglie con Gazidis. Al pari del dirigente croato, anche la posizione di Paolo Maldini resterebbe in bilico. Il CFO, senza Boban, potrebbe infatti decidere pure lui di chiudere la propria esperienza ai vertici della società di Via Aldo Rossi. Una vera e propria rivoluzione, che inevitabilmente avrebbe degli effetti significativi anche sul piano tecnico e in fase di mercato per la prossima estate.

Tornerebbe in bilico il destino in rossonero di Zlatan Ibrahimovic, che senza la conferma del suo Boban-Maldini sarebbe meno propenso a continuare la sua avventura bis al Milan. Il fuoriclasse svedese è stato voluto a tutti i costi in particolare da Boban e senza il croato in società potrebbe rifiutare il rinnovo e propendere per l’addio al termine della stagione. Oltre ad Ibra anche il prolungamento di un altro big come Donnarumma sarebbe in bilico.

Calciomercato Milan, idea Vlahovic con l’addio di Ibrahimovic

Una soluzione, quella di un Milan privo di Boban e Maldini, che avvicinerebbe Rangnick alla panchina milanista al posto di Pioli. Il tedesco potrebbe ricoprire il doppio ruolo di allenatore-Ds e sarebbe il preferito dall’Ad Gazidis per il nuovo corso del ‘Diavolo’. Un Milan che punterebbe quindi a ringiovanire la rosa, puntando con ancora maggiore decisione su profili giovani e di prospettiva. In questo quando s’inserirebbe anche il sostituto di Ibrahimovic al centro dell’attacco in caso di divorzio dallo svedese.

Una pista al vaglio del Milan potrebbe essere quella che porta a Dusan Vlahovic, gioiello della Fiorentina insieme a Chiesa e Castrovilli. Il baby attaccante serbo è esploso in questa stagione con la maglia viola e ha proprio in Ibrahimovic un punto di riferimento come ammesso dallo stesso giocatore dopo la sfida del ‘Franchi’ contro la squadra di Pioli. Vlahovic sta trattando il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2023), ma un’offerta intorno ai 40 milioni di euro potrebbe allettare la Fiorentina del patron Commisso. Il Milan punterebbe anche ad anticipare a nutrita concorrenza, con in testa Inter e Juventus, per il ‘nuovo’ Ibra.

G.M.