Calciomercato Inter, Lazio pronta a prendere Giroud

Calciomercato, Inter avvisata: l’attaccante francese del Chelsea sarebbe nel mirino della Lazio.

Nell’ultima sessione di mercato, l’Inter è andata vicinissima all’ingaggio di Olivier Giroud, non proprio al centro delle strategie del Chelsea. Sfumato il passaggio ai nerazzurri, è stato poi obiettivo della Lazio, ma neanche quest’ultimi sono stati in grado di accaparrarselo. Il giocatore è così rimasto a Londra, seppur con un minutaggio piuttosto limitato. Tuttavia, non è ancora saltato il trasferimento in Serie A del centravanti. L’attaccante francese sarebbe tuttora nel mirino dei biancocelesti, con il presidente Lotito pronto in prima linea pur di portarlo a Roma.

Calciomercato, Inter e Lazio ancora vigili su Giroud

Sia Inter che Lazio starebbero ancora pensando a Olivier Giroud per la prossima sessione di mercato che si terrà in estate. Seppur in scadenza nel 2020, l’attaccante francese sembra si stia guadagnando qualche minuto in più in campo, come dimostra anche il gol realizzato recentemente alla sua prima apparizione stagionale.

Non si conosce ancora il suo futuro, ma sarà di sicuro bagarre per accaparrarselo. La dirigenza biancoceleste sta pensando ad un ritocco dell’offerta di ingaggio per il giocatore ex Arsenal. L’Inter è avvisata.

