‘Guerra’ Inter-Lega | Zhang attacca Dal Pino: ecco la possibile ‘reazione’

L’emergenza coronavirus in Italia ha messo in difficoltà la Lega Serie A con alcuni decisioni che sono apparse poco significative: attacco di Zhang e possibile risposta di Dal Pino



L’emergenza coronavirus ha messo in ginocchio anche l’Italia, in particolar modo la Lega Serie A, che non è stata capace di prendere una decisione in tempi brevi in grado di accontentare tutti. Attraverso le stories Instagram il presidente dell’Inter, Steven Zhang, ha attaccato duramente il presidente della Lega Serie A Dal Pino: “Giocare con il calendario e mettere sempre la salute pubblica al secondo posto: sei probabilmente il pagliaccio più grande che abbia mai visto. 24 ore? 48 ore? 7 giorni? Cos’altro? Quale sarà la tua prossima mossa? Ora ci vieni a parlare di sportività e di una competizione limpida. Come puoi farlo quando non proteggi i nostri calciatori e i nostri tecnici, chiedendo loro la disponibilità a giocare per te tutti i giorni, a tutte le ore?”

Poi ha aggiunto: “Sto parlando con te, Paolo Dal Pino, il nostro presidente di Lega. Vergognati. Devi alzarti e prenderti le tue responsabilità, questo è quello che si fa nel 2020”. Infine, il numero uno del club nerazzurro ha continuato l’attacco: “Ovunque nel mondo, e non conta che una persona tifi Juventus o Inter o che non tifi a prescindere, si mette la sicurezza al primo posto. E’ la cosa più importante per tutti: per la famiglia e per la società”.

Inter, la possibile azione di Dal Pino contro Zhang

Nelle prossime ore potrebbe arrivare così l’azione legale del presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, che avrebbe intenzione di querelare il presidente dell’Inter Zhang, che rischia già un pesante deferimento, per le gravi accuse contenute nel post, in particolare in merito alla tutela della salute e a questioni sanitarie. Così svelato dal giornalista di ‘Sport Mediaset’ Paolo Bargiggia.

Il presidente di @SerieA Paolo Dal Pino ha intenzione di querelare il presidente @Inter @stevenzhang91_ per le gravi accuse contenute nel post, in particolare in merito alla tutela della salute e a questioni sanitarie. — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) March 3, 2020 Su Twitter si è scatenata una vera e propria ‘bufera’. Contro il durissimo attacco di Zhang si sono schierati il giornalista Marco Bellinazzo de ‘Il Sole 24Ore’ e Ravezzani, direttore di ‘Telelombardia’

Provo a essere più chiaro posdibile: il Presidente dell’Inter non può dare del clown al presidente della Lega di Serie A. È una questione di stile e di rispetto del calcio italiano. Che nella sostanza Zhang e Marotta abbiano ragione non c’è dubbio. E mi pare di averlo gia scritto — Marco Bellinazzo (@MarcoBellinazzo) March 3, 2020

Zhang fuori giri (più grande, oscuro pagliaccio è irricevibile) ma soprattutto nessuno gli ha spiegato che a prendersi cura della pubblica salute non deve essere l’esangue Dal Pino, ma Ministeri Sport e Salute con governatori. Chi plaude al suo post non ha capito nulla. Come lui. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) March 2, 2020

Partite rinviate e decisioni prese in maniera affrettata senza dare una spiegazione logica di tutto ciò. Il calendario Serie A è ormai in bilico con poche ufficialità degne di note fino a questo momento.

