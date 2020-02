Coronavirus, la decisione su Juventus-Inter | Ecco quando si gioca

Emergenza coronavirus, arrivano le decisioni in merito a tre partite di Serie A. C’è la data della sfida scudetto tra Juventus e Inter

L’emergenza coronavirus colpisce la Serie A e tutte le partite sono in bilico. Da ormai una settimana non si riesce ad avere un quadro certo delle gare da giocare, domenica sono scese in campo solo 4 squadre. Per quanto riguarda settimana prossima, invece, le partite dovrebbero giocarsi tutte ma ci saranno degli incontri a porte chiuse. Da Sportmediaset arrivano delle certezze sulla gara più importante di weekend. La sfida tra Juventus e Inter si giocherà domenica sera alle ore 20.45, dunque è definitivamente scartata l’ipotesi di posticipare a lunedì. Per quanto riguarda Verona–Parma e Torino–Cagliari, invece, la data di recupero di entrambe le partite dovrebbe essere l’11 marzo.

Coronavirus, aumentano i contagi e le regioni colpite

Il coronavirus vive forse la fase di picco in Italia, dove i contagi aumentano a dismisura. Ieri erano circa 400 le persone infette, ora sono più di 500 i casi accertati ma c’è una buona notizia: sono 37 le persone guarite.

Allianz Stadium (Getty Images)

