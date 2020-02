Calciomercato Juventus, Agnelli trema | Parlano con Ronaldo!

Cristiano Ronaldo è tornato a brillare con la maglia della Juventus, eppure il suo futuro in bianconero non è del tutto scontato.

2020 fin qui semplicemente da incorniciare per Cristiano Ronaldo, che dopo un avvio di stagione ampiamente sottotono, con l’arrivo del nuovo anno ha cambiato totalmente marcia, ritornando sui livelli mostruosi di Madrid. CR7 è reduce dal record di 11 gare consecutive a segno in Serie A ed ha già raggiunto quota 25 reti in 30 apparizioni stagionali con la casacca bianconera. Eppure l’annata non era iniziata nel migliore dei modi per il fenomeno di Madeira con appena 7 gol nelle prime 20 partite. Un periodo di crisi accentuato dai problemi fisici e dalle sostituzioni in rapida successione incassate da Sarri che sembravano lasciar intravedere qualche piccola crepa. Il tutto però si è risolto per il meglio ed ora Ronaldo punta a guidare la Juventus anche in Champions League, suo terreno di caccia preferito. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Juventus, Ronaldo può anche partire: ipotesi parigina

Secondo quanto sottolineato da ‘Diagiogol’, l’intenzione di Ronaldo sarebbe quella di tornare allo Sporting per chiudere la carriera dopo aver vinto un’altra Champions League, magari proprio quest’anno in maglia Juve. Ma se non ci riuscirà, prenderà seriamente in considerazione l’idea di fare i bagagli per provare invece a trionfare in un altro campionato dopo aver già portato a casa Liga, Premier e Serie A. A completare il quadro potrebbe esserci la Ligue 1 con il Paris Saint Germain spettatore interessato, soprattutto nel caso in cui in estate dovesse partire una stella tra Neymar e Mbappe.

Al momento non ci sarebbe stata alcuna offerta concreta, anche se ci sono state conversazioni tra Ronaldo e Nasser Al-Khelaïfi. Il PSG attende di sapere cosa accadrà alle proprie stelle ma il patron non ha mai fatto mistero di apprezzare CR7. La destinazione parigina, secondo la testata iberica, potrebbe essere gradita anche dalla compagna Georgina che in una città come Parigi avrebbe anche la possibilità di crescere come modella. Nella capitale francese ci sono infatti alcuni dei principali marchi di moda del mondo.

