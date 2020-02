Calciomercato Juventus, addio Sarri scritto | ”Salvo solo in un caso”

Il noto giornalista lancia la bomba, la permanenza di Sarri è prevista solo in un caso. C’è già il sostituto per la panchina: si parla del big

Pep Guardiola è stato l’allenatore più discusso in Italia nella scorsa estate per tutte le voci che giravano riguardo un suo arrivo alla Juventus. Alla fine i bianconeri hanno scelto Maurizio Sarri per dare la svolta al gioco della Vecchia Signora.

La società sembrerebbe intenzionata a seguire il modello inglese che ha permesso a squadre come Liverpool e Manchester City di vincere e convincere rispettivamente in Champions League e Premier League. Il famoso bel gioco non è ancora arrivato con il tecnico attuale, per questo si potrebbe iniziare a pensare a nuove soluzioni per la panchina della prossima stagione.

Juventus, se Sarri non vince la Champions c’è Guardiola

La bomba viene lanciata dal giornalista de Il Giornale Luigi Guelpa:”E ora che anche Andrea Agnelli si è speso in prima persona su Guardiola, solo un trionfo in Champions potrebbe salvare la panchina di Sarri”, ha scritto attraverso il suo profilo di Twitter. Il riferimento è alle dichiarazioni del presidente della Juventus di due giorni fa, che ha detto che sarebbe un’eresia non pensare al tecnico spagnolo per la panchina.

I bianconeri hanno già fatto degli acquisti top in passato, ma non è mai arrivato un big come allenatore. L’arrivo di Guardiola potrebbe rappresentare un’ulteriore svolta per la Juventus.

