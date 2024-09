Champions, esonerato dopo la sconfitta: hanno scelto De Rossi

I cambiamenti vanno affrontati, soprattutto quelli sportivi. Per affrontare il passato puoi fare due cose: scappare o imparare e affrontarlo, è questo il consiglio che dava il babbuino Rakifi nel noto cartone Disney Re Leone a Simba.

Ed è lo stesso consiglio che possiamo dare nel nostro piccolo noi a Daniele De Rossi che ha appena affrontato l’esonero che non si aspettava, quello arrivato per mano della sua squadra del cuore che ha fatto parte della sua carriera e vita sportiva ma anche privata, la Roma.

Una mossa davvero a sorpresa da parte della società ma dovuto a delle incomprensioni interne che ci sono state e che hanno portato quindi il club a dover agire in maniera decisa nei confronti dell’allenatore. De Rossi ha pagato con l’esonero dalla Roma ma può subito tornare in panchina.

Sono diverse le panchine in bilico e altre vuote dopo alcuni licenziamenti appena comunicati come l’ultimo dopo l’esonero per colpa della Champions League. Perché una società ha deciso di cambiare e ora affronta questa situazione provando a puntare su un nome grosso.

Champions, esonero dopo la sconfitta: scelto De Rossi

Una delle grandi società del proprio paese e che con regolarità affronta la Champions League è pronto a cambiare provando a fare un salto in avanti. Perché c’è una decisione molto importante che è stata presa e anche comunicata in queste ore. Ora De Rossi è pronto a tornare in panchina subito.

Possibile grande occasione per Daniele De Rossi pronto a tornare in panchina dopo l’esonero con la Roma. Ci sono delle voci molto importanti adesso che arrivano e che riguardano il futuro del tecnico italiano pronto a tornare in panchina il prima possibile.

Ci sono novità importanti che riguardano la scelta che è stata fatta, perché dopo un avvio di stagione difficile anche in campionato e dopo la storica sconfitta per 9-2 contro il Bayern Monaco in Champions League che la Dinamo Zagabria ha deciso di esonerare il tecnico Sergej Jakirovic.

Esonerato Jakirovic nella Dinamo Zagabria e al suo posto, momentaneamente, Sandro Perkovic. Quest’ultimo fa parte dell’attuale staff tecnico. Intanto, via alla ricerca del nuovo allenatore per la Dinamo Zagabria e spunta anche De Rossi.

In Croazia c’è già un tecnico italiano ed è Rino Gattuso che pochi giorni a proprio con il suo Hajduk Spalato ha battuto la Dinamo Zagabria che ora può puntare su De Rossi pronto a cogliere a volto una nuova occasione per ripartire dopo l’esonero di Roma.