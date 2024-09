Juventus e non solo, sequestro di 75 milioni per Elkann e Ferrero: il motivo

La famiglia Elkann-Agnelli è ancora una volta al centro di un’indagine che rischia di compromettere seriamente il futuro della società.

Nel corso degli ultimi anni ci sono stati grossi problemi che hanno riguardato la Juventus e, in generale, la società bianconera che ha dovuto cambiare Consiglio di Amministrazione e riprendere con un nuovo percorso. La nuova dirigenza sta lavorando in maniera assidua per migliorare il club e le ambizioni sportive ed economiche e non ripetere gli stessi errori del passato.

Il futuro della Juventus sembra andare in una direzione positiva ma ora ci sono altri problemi che riguardano la famiglia Elkann-Agnelli e che coinvolgono anche la Juve.

Famiglia Elkann, nuova indagine: c’entra anche la Juventus

La famiglia Elkann torna al centro di indagini molto delicate che rischiano di compromettere il futuro delle aziende che vengono gestite da Exor. John Elkann è da tempo tenuto sotto controllo dagli inquirenti e ora è arrivata una stangata pazzesca.

Al centro delle indagini c’è la causa intentata dalla madre Margherita per l’eredità della famiglia: nei mesi scorsi si era aperta una brutta parentesi che ha riguardato una possibile frode per milioni e milioni di euro.

Anche Massimo Ferrero, presidente della Juventus, è stato coinvolto in quanto storico commercialista di famiglia e quindi non per motivi legati allo sport.

Condanna per frode: problemi seri per la famiglia Elkann

La famiglia Elkann è finita nei guai per una delicatissima questione di eredità familiare che ha coinvolto tutti i fratelli e anche la madre, Magherita, che ha fatto causa ai suoi stessi figli.

Il GIP della Procura di Torino ha disposto il sequestro di beni mobili e immobili per 74,8 milioni di euro nei confronti dei fratelli John, Lapo e Ginevra Elkann, oltre che dello storico commercialista della famiglia Agnelli-Elkann e oggi anche presidente della Juventus Gianluca Ferrero per “frode fiscale” e “truffa in danno dello Stato”.

Il sequestro è stato effettuato dalla Guardia di Finanza per l’indagine che riguarda le accuse da parte di Margherita Agnelli, madre dei tre fratelli Elkann.

Condannato anche Ferrero: cosa rischia la Juventus

Nell’ambito dell’indagine della Procura di Torino che ha condannato i fratelli Elkann, c’è stata una condanna pesante anche per Massimo Ferrero, presidente della Juventus ma soprattutto commercialista della famiglia Agnelli-Ellkann.

Cosa rischia la Juventus? Nulla. I bianconeri non sono minimamente coinvolti nell’indagine che ha portato a questa clamorosa condanna e che mette ancora più in pericolo i conti e i bilanci generali dell’azienda Exor. I tifosi della Juventus, dunque, possono tirare un sospiro di sollievo e stare tranquilli dopo quanto accaduto due anni fa che ha rovinato tutto ma che con il senno di poi è stato la salvezza del club.