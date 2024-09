Milan, esonero Fonseca: sfuma Allegri, scelto un sostituto giovane

Il Milan cambia strategia ed è pronta a puntare su un giovane per sostituire Fonseca. Niente Allegri o Sarri, ecco il nome a sorpresa che ha convinto tutti.

Sono ore cruciali per l’allenatore del Milan Paulo Fonseca: il suo futuro è già segnato. Dopo più di tre mesi dal suo approdo in rossonero, la dirigenza è pronta a silurare il tecnico che è arrivato con lo scetticismo generale dei tifosi, che anche questa volta avevano visto giusto.

Adesso il club è pronto a tornare sui propri passi e a dare una svolta alla stagione. La sensazione è che a prescindere di come vada a finire il derby contro l’Inter, Fonseca può essere mandato via.

La novità, raccontanta dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, riguarda la scelta del sostituto che dovrà prendere il posto di Fonseca al Milan.

In casa Milan si continua a pensare all’esonero di Paulo Fonseca. Secondo le ultime notizie, provenienti da Milanello, i rossoneri sarebbero pronti a dare il benservito al portoghese che non gode della fiducia dei tifosi e neanche dello staff dirigenziale.

I recenti risultati negativi in campionato, l’assenza del bel gioco, così come l’esordio pessimo in Champions League contro il Liverpool, il tutto unito allo scarso feeling con i big dello spogliatoio, avrebbero convinto il club a cambiare tecnico.

Molto presto può arrivare l’esonero di Fonseca dal Milan con Ibrahimovic a lavoro per sostituire l’allenatore con un altro profilo a sorpresa. Un nome clamoroso che potrebbe realmente dare la svolta alla stagione del Milan. Ecco tutti i dettagli.

Esonero Fonseca Milan: la scelta sul sostituto, non sarà Allegri

Il Milan sta valutando altri profili per la panchina.

Nelle ultime ore è andato in scena un nuovo summit fra Ibrahimovic e la squadra, il dirigente svedese è sceso in campo per motivare i suoi in vista della stracittadina contro l’Inter.

La presenza di Ibra è un segnale di quanto la squadra ormai abbia perso la fiducia nel proprio allenatore, con Fonseca che è sempre più ai marfini e vicino all’esonero.

Chi sarà il nuovo allenatore del Milan?

Dopo le voci su Allegri e quelle su Sarri, spunta una pista clamorosa che porta sulla panchina del Milan Igor Tudor. Il croato, che lo scorso anno è stato alla Lazio, è attualmente libero e pronto a ricoprire questo incarico delicato. Ha dalla sua la leadership di gestire situazioni come queste e il polso duro per farsi rispettare all’interno di uno spogliatoio particolare.

Tudor al Milan per sostiture Fonseca: ecco i dettagli

C’è anche l’ex difensore della Juventus fra i papabili per la panchina del Milan. La dirigenza valuta con estrema attenzione il profilo di Tudor che è pronto a sostituire Fonseca. Sullo sfondo resta viva l’ipotesi Terzic, ex Borussia Dortmund anche se a stuzziccare Ibra è proprio il tecnico croato, che ha già allenato diverse squadre ed è attualmente libero dopo la fine dell’esperienza alla Lazio.