Serie A, esonero deciso: annuncio UFFICIALE del presidente

L’ennesima sconfitta di questo inizio di stagione ha fatto seriamente traballare la posizione dell’allenatore sulla panchina della squadra.

Nel corso di queste ore si è dunque iniziato a parlare di esonero, con il presidente che in conferenza stampa è intervenuto in merito a questo delicato argomento prendendosi “la scena” con un annuncio piuttosto importante.

Il numero uno del club ha infatti parlato del futuro di chi oggi siede sulla panchina della sua squadra, dimostrandosi essere categorico nella sua decisione. Quanto detto al termine della partita non è dunque oggetto di interpretazioni, anche perché più chiaro di così il presidente non poteva essere.

Serie A, deciso l’esonero dell’allenatore: annuncio UFFICIALE

Il calciomercato degli allenatori sta iniziando a muovere le prime importanti pedine nel corso di questa stagione, soprattutto in Serie A, dove negli scorsi giorni è anche saltata la prima panchina, ovvero quella della Roma. Nelle prossime ore la lista potrebbe allungarsi a due allenatori esonerati, visto e considerato che sembrerebbero esserci delle riflessioni in corso dopo la sconfitta di oggi.

Tifosi e proprietà non si aspettavano un tracollo del genere da parte della squadra, che quasi non si dimostrando essere all’altezza della categoria, nonostante l’importante lavoro fatto nel corso dell’estate da tutte le parti coinvolte in causa. Questo ha indubbiamente fatto sorgere dei dubbi al presidente, che nel corso della delicata conferenza stampa post partita ha preso in mano la situazione annunciando cosa ne sarà dell’allenatore alla guida della squadra.

Stando a quanto riportato dal presidente Tommaso Giulini, le cui parole sono state riprese dai colleghi di TMW, la posizione di Davide Nicola sulla panchina del Cagliari non è a rischio. L’ex Empoli gode della più totale fiducia da parte della proprietà, come confermato anche dal presidente che ha detto: “Sono felice di lavorare con Bonato e Nicola, abbiamo avuto unione di intenti da subito. c’è affiatamento tra tutti”.

Confronto allenatore-presidente: ecco cosa si sono detti

Davide Nicola non rischia l’esonero dal Cagliari, e per un certo senso è anche normale visto che il presidente Tommaso Giulini ha fatto e spinto tanto per portarlo sulla panchina dei sardi. Fare finta di nulla potrebbe però essere il male di questa squadra, anche i problemi esistono, e ne sono anche parecchi, perché la classifica rispecchia esattamente il momento che i rossoblù stanno vivendo.

Buttare tutt’aria non avrebbe senso, ed è per questo che nel post partita della sconfitta contro l’Empoli Giulini e Nicola hanno avuto un confronto il cui contenuto è stato spiegato dal presidente dei sardi in conferenza stampa: “Si, ci siamo parlati poco fa. Gli ho detto che stasera, dopo aver incassato due sconfitte dolorose, mi sentivo di doverci scusare con i nostri tifosi. Gli ho chiesto se preferiva non parlare, ma mi ha detto di volerci mettere la faccia, e questo mi ha fatto piacere. Gli ho detto che gradirei che la squadra potesse andare in ritiro. Questo avverrà da domani”.