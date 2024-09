Esonero deciso, l’allenatore conferma: ultima chance, firma l’ex Milan

Nel calcio italiano ci sono parecchie difficoltà che riguardano tutti i club: ora per l’allenatore è già pronto l’esonero, ha un’ultima chance.

Gli esoneri sono ormai all’ordine del giorno per i club italiani, in qualsiasi categoria. Per alcune situazioni arrivano addirittura con clamorosa sorpresa, vedi quanto successo alla Roma, mentre in altre società la situazione si sta protraendo anche per un tempo molto più lungo del previsto. Al momento l’allenatore è stato perdonato per più settimane ma ora sembra essere arrivato seriamente il momento decisivo.

Il weekend di campionato può portare a importanti novità che anche tutto l’ambiente già conosce: è stato anche scelto il nome del nuovo allenatore.

Esonero già deciso: l’allenatore si gioca tutto

I risultati decidono il destino degli allenatori. Ci sono alcune situazioni che rischiano di diventare sempre più complicate e per questo motivo ora diventa decisivo questo weekend di calcio. La squadra non sta girando bene come avrebbe voluto la tifoseria e la dirigenza da inizio stagione, i risultati tardano ad arrivare e per questo motivo ci sono stati già i primi mugugni.

L’esonero è spesso la carta che usano i club per tornare a respirare e per far sì che qualcosa possa cambiare dal punto di vista dei risultati e anche della serenità dello spogliatoio e dell’ambiente.

Secondo le ultime notizie, è pronto un nuovo esonero: l’allenatore si gioca il tutto per tutto nella sfida di domani sera.

Avellino, Pazienza a rischio esonero: la sua ammissione

L’Avellino di Michele Pazienza vive un momento tremendo, con il terzultimo posto in classifica che ha creato parecchi problemi all’allenatore e anche al gruppo squadra, costruito per vincere il campionato e andare in Serie B. Le prime quattro partite si sono concretizzate con tre pareggi e una sconfitta, una media tremenda per un club importante e tra i più forti.

In conferenza stampa, alla vigilia di Avellino Latina, Michele Pazienza ha ammesso tutte le difficoltà della squadra, usando parole molto forti che sanno anche di ammissione di ultima chance qualora dovesse esserci un altro risultato negativo.

“Alla gara di domani ci arriviamo consapevoli di dover dare delle risposte – ha detto Pazienza nella conferenza stampa -,sappiamo di aver perso credibilità con la nostra gente e con i nostri tifosi, ma sappiamo che abbiamo tutto per venirne fuori, per dare delle risposte”.

Esonero Pazienza, c’è Oddo in pole position

L’esonero di Michele Pazienza è una possibilità concreta. La piazza già lo ha virtualmente esonerato, non ne possono più di non vincere e di dover rinunciare ogni anno al sogno Serie B e per questo ora hanno chiesto risposte immediate alla società.

Massimo Oddo è il prescelto dalla dirigenza dell’Avellino per sostituire Michele Pazienza in caso di esonero dopo la partita contro il Latina. La decisione è rimandata a domenica o lunedì: in attesa di capire se la classifica cambierà.