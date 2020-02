Calciomercato Inter, non solo Eriksen | Altro colpo da Mourinho

Dopo l’arrivo di Christian Eriksen a gennaio, l’Inter potrebbe mettere a segno altri colpi davvero importanti in vista della prossima stagione: può seguire il danese

L’Inter vuole tornare ad essere la vera protagonista in Serie A e in Champions League. Dopo l’anno zero la società nerazzurra vorrebbe rinforzare in estate la rosa a disposizione di Antonio Conte. Dopo l’acquisto dal Tottenham del centrocampista danese, Christian Eriksen, potrebbero arrivare nuovi top player a Milano.

Calciomercato Inter, Vertonghen idea per la difesa

Come svelato dal tabloid britannico “Evening Standard” l’Inter sarebbe sulle tracce per il reparto difensivo del centrale belga del Tottenham, Jan Vertonghen, che si libererà a parametro zero in estate. In questa stagione ha collezionato ben 1941 minuti trovando anche in un’occasione la via del gol più un assist vincenti ai propri compagni.

In caso di un possibile addio di Godin o Skriniar, Marotta starebbe così già al lavoro per non farsi trovare impreparato per quanto riguarda il sostituto. Il profilo di Vertonghen piacerebbe anche all’allenatore salentino, Antonio Conte. Difensore esperto e arcigno, che sa impostare anche il gioco dalle retrovie: il profilo perfetto per il tecnico nerazzurro. Un’operazione simile a quella di Eriksen, ex compagno di squadra proprio del centrale belga: così l’Inter prenderebbe a zero un giocatore di livello internazionale.

L’Inter continua a monitorare i possibili acquisti per il futuro cercando di regalare a Conte innesti pronti per la sua idea di calcio. Vertonghen potrebbe così seguire a Milano Eriksen.

