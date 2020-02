Beckham sogna in grande e punta due stelle per il suo Inter Miami: confermato l’interesse sia per Messi che per Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi insieme? Sembra un’utopia, ma potrebbe non esserlo più di tanto. Vederli nella stessa squadra sarebbe il sogno di qualunque tifoso, ma chi più di tutti sembra voler fare in modo che questo sogno possa tramutarsi in realtà è David Beckham, presidente dell’Inter Miami, club che da questa stagione esordirà nella Mls, la massima serie statunitense.

Calciomercato Juventus, Ronaldo in Mls

Da oltre un decennio sono i grandi rivali del calcio mondiale. David Beckham però sogna di averli entrambi a disposizione nel suo Inter Miami. Sono Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. E la conferma arriva direttamente dall’ex Spice Boy, alla vigilia dell’esordio in Mls della propria squadra: “Tutte le squadre del mondo vorrebbero Messi e Ronaldo. Siamo molto soddisfatti della rosa a nostra disposizione. Abbiamo grande fiducia nei giocatori. Ci siamo però parlati e se avremo la possibilità di portare qui a Miami grandi nomi dall’Europa lo faremo”.

Negli ultimi tempi si è parlato molto soprattutto di un’eventuale permanenza di Messi a Barcellona. L’argentino ha un contratto con i catalani sino al 2021 e potrebbe lasciare la Spagna una volta raggiunta la scadenza oppure addirittura quest’estate. Tanti club sognano di portarlo via da Barcellona e tante sono le ipotesi. Dall’Inter ad una possibile riunione con Guardiola al Manchester City, ma anche le piste extra-Europa non vanno accantonate.

Così, mentre il Newell’s Old Boys sogna di vederlo nella sua Rosario, l’Inter Miami di Beckham ci sta facendo più di un pensiero.

