Calciomercato Juventus, hackerato Guardiola | Spunta un top player

Attacco hacker per Guardiola, spuntano dei retroscena di mercato dalle conversazioni private. Nominato anche il giocatore della Juventus

Dopo la squalifica dalla Champions League, arrivano nuove notizie negative per il Manchester City. Come riporta The Sun, il tecnico Pep Guardiola avrebbe subito un attacco hacker nel 2017 e gli sarebbero state sottratte tutte le informazioni personali e private. Colui che ha compiuto questo gesto avrebbe provato a vendere i dati per una cifra di 100mila sterline, che equivalgono a circa 118mila euro. L’hacker aveva anche ottenuto il numero dei giocatori del City, per cui avrebbe potuto allargare il suo attacco. “Questa è la cosa più semplice che abbia mai dovuto fare. Guardiola non sa che tutte queste informazioni che ho prelevato sono memorizzate nel suo account email”, ha detto l’uomo agli inquirenti.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, la decisione su Juventus-Inter | Ecco quando si gioca

Guardiola attaccato dagli hacker. Nel 2017 parlava di De Ligt

L’allarme è stato lanciato dal Manchester City e le indagini sono ancora in corso, ma a quanto pare tra le informazioni raccolte ci sarebbero anche retroscena di mercato. L’uomo avrebbe ammesso di aver dato un’occhiata alle chat private di Pep Guardiola, nella quale si parlava di Matthijs De Ligt, ora in forza alla Juventus, e Sokratis Papastathopoulos, che nell’estate del 2018 si è trasferito all’Arsenal.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Bonucci bacchetta Matuidi | I tifosi contro il capitano

Questo potrebbe essere anche un indizio per le prossime sessioni di mercato, visto che dimostra come il tecnico catalano apprezzi un tassello importante della Juventus. Magari l’obiettivo di Guardiola è quello di allenarlo in futuro, o al Manchester City oppure direttamente sulla panchina bianconera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, pesante sconfitta | Sarri rischia

Calciomercato, Inter battuta: sceglie la Juventus grazie a Guardiola