La Juventus crolla a Lione e conferma le incertezze degli ultimi mesi. Il giornalista e tifoso non le manda a dire e va all’attacco dopo la sconfitta in Champions

Il mondo bianconero è scontento per ciò che la Juventus sta mostrando in campo. La squadra allenata da Maurizio Sarri non riesce a esprimersi al meglio e dalla scorsa estate sta avendo tante difficoltà. All’inizio i risultati nascondevano le brutte prestazioni, ma il calo dell’ultimo mese è sotto gli occhi di tutti e ora stanno arrivando troppe sconfitte. In questi ultimi anni, la Juventus non aveva mai vissuto una situazione del genere e il ko di Lione mette in allarme tutti. Il sorteggio è stato vantaggioso per i bianconeri, ma sul campo la squadra non è stata all’altezza dell’impegno e ha complicato fortemente la situazione. Ora per passare ai quarti di finale di Champions League servirà un atteggiamento completamente diverso e una gara quasi perfetta per ribaltare il risultato a Torino.

Juventus, Mughini: “Difesa rovinata da qualche coronavirus”

Anche Giampiero Mughini, noto giornalista e tifoso juventino, è deluso e amareggiato per la sconfitta rimediata ieri dalla Juventus. “Da settembre va avanti così, ci dicevano che avremmo dovuto attendere due mesi. Poi sono arrivati i ko con la Lazio e le gare modeste contro squadre inferiori. Ora questa sconfitta in Champions” ha detto l’opinionista ai microfoni di Tutti Convocati. “Rabiot lo tenevano d’occhio da anni, ma forse è il gemello. Guadagna 8 milioni all’anno, noi eravamo abituati a Pirlo o Vidal e ora abbiamo personaggi che soffrono o incespicano. Il Pjanic attuale è il peggiore degli ultimi anni”.

Per Mughini, Sarri non ha responsabilità: “In questo momento un comandante non può far nulla. Non sono arrabbiato, sono allarmato. Ciclo finito? Gli interpreti sono sempre gli stessi, con un Dybala maggiore”.

Le difficoltà della difesa: “Qualche coronavirus ha rovinato il reparto difensivo, non penso sia tutto causato dall’assenza di Chiellini. Al suo posto è arrivato un calciatore che voleva tutta l’Europa, non Cretinetti Alfonso”.

