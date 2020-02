Inter attesa protagonista anche del prossimo calciomercato estivo: da Parigi, con annessa beffa alla Juventus, potrebbe giungere un nuovo rinforzo per la mediana di Conte

I rapporti tra Inter e Paris Saint-Germain sono ottimi e non pensiamo possano rovinarsi qualora il club transalpino decidesse di non esercitare l’opzione d’acquisto sul cartellino di Mauro Icardi. Ad oggi una possibilità reale e non perché il bomber argentino ha smarrito il killer instinct che aveva contraddistinto la sua prima parte di stagione, bensì a causa di qualche problema coi cosiddetti ‘senatori’ dello spogliatoio dei parigini e forse anche con Tuchel, col quale si sarebbbe scontrato dopo la panchina col Dortmund in Champions. Senza contare la festa di compleanno, sua ma anche di Cavani e Di Maria due giorni dopo il ko con Haaland e compagni che non è affatto piaciuta a società, allenatore e tifosi.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, erede Lautaro | Che occasione in Premier League!



Calciomercato Inter, nuovo affare col Psg | Così Marotta ‘beffa’ la Juve!

Anche se saltasse il riscatto di Icardi, Inter e PSG potrebbero quindi a nostro avviso tornare a fare affari insieme. E non è escluso che il prossimo possa avvenire proprio nel prossimo calciomercato estivo, considerato l’interesse di Leonardo per Skriniar e che nella rosa dei transalpini vi siano diversi interessanti profili sulla lista di sbarco. Uno di questi, più di tutti, potrebbe fare al caso dei nerazzurri: Leandro Paredes. In Francia danno per certa la sua ‘rottura’ con Tuchel dopo il presunto rifiuto alla convocazione per la gara col Borussia Dortmund una volta saputo che non avrebbe avuto chance di scendere in campo. Nella successiva col Bordeaux è invece finito nell’elenco degli ‘arruolati’, anche se poi il tecnico tedesco non gli ha concesso nemmeno un minuto. Il divorzio appare decisamente scontato, anzi in realtà sarebbe potuto avvenire già a gennaio, vedi la trattativa poi non concretizzatasi con la Juventus di Sarri, grande estimatore dell’argentino oltre che suo allenatore all’Empoli.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, clamoroso tentativo per Lautaro!

Se l’Inter riuscisse a mettere le mani sull’ex Roma, in scadenza nel giugno 2023 e valutato sui 25 milioni di euro, ecco che Marotta riuscirebbe in un sol colpo sia a ‘beffare’ l’ex amico Paratici che a regalare a Conte una valida alternativa a Brozovic.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Thiago Silva in rossonero: le parole dell’agente

Calciomercato Milan, suggestione Allegri | Il primo colpo dall’Inter!

R.A.