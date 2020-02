I tifosi di Juventus e Inter (e non solo) sono in attesa della decisione a causa dell’emergenza del Coronavirus: la possibile soluzione per il big match

Domenica primo marzo alle 20.45 all’Allianz Stadium sarebbe in programma il big-match stagionale tra Juventus e Inter. A causa dell’emergenza del Coronavirus la super sfida di Serie A potrebbe anche giocarsi a porte chiuse. Lo stesso presidente del club bianconero, Andrea Agnelli, ha rivelato ieri ai microfoni di Radio24 cosa potrebbe succedere nelle prossime ore: “L’ordinanza vale fino a sabato, quindi teoricamente si gioca. Ma prima viene la tutela della salute pubblica e, se sarà deciso di giocare a porte chiuse, sappiamo che sarà comunque la soluzione migliore”.

Juventus-Inter, l’idea per la sfida dell’Allianz

Come svelato dall’edizione odierna de La Stampa, Lega Serie A e Sky starebbero pensando anche alla trasmissione in chiaro di Juventus-Inter in caso di sfida a porte chiuse: in questo modo si darebbe la possibilità a tutti di visionare la gara decisiva della stagione. In caso di vittoria i bianconeri allungherebbero sulla rivale in corsa per lo Scudetto. Così i nerazzurri, dopo la sconfitta contro la Lazio, collezionerebbero un altro risultato negativo alzando così definitivamente bandiera bianca con due scontri diretti persi.

La sfida in chiaro sarebbe così una ricompensa, soprattutto per chi ha già acquistato il biglietto che non prevede il rimborso economico. Una scelta che potrebbe essere, per certi versi, storica.

La decisione ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore: per Juventus-Inter si va verso la gara a porte chiuse.

