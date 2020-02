Manchester City, nonostante la squalifica di due anni dalla Champions League, Guardiola fa sapere di voler restare alla guida del club.

Nella giornata di ieri per il Manchester City è arrivata una vera e propria tegola: fuori due anni dalla Champions League per problemi legati al Fair Play Finanziario. Il club ha annunciato il ricorso al Tas, ma nel frattempo si fanno insistenti le voci sui possibili addii di molti giocatori e soprattutto di Pep Guardiola, accostato con insistenza soprattutto alla Juventus.

Calciomercato Manchester City, Guardiola vuole restare

L’allenatore catalano, rivela però ‘Espn’, avrebbe però fatto sapere a fonti vicine al club di voler restare alla guida dei ‘Citizens’, almeno finché non sarà più felice in quel di Manchester. Guardiola non ha mai nascosto di trovarsi benissimo in Inghilterra e venerdì mattina, quando è stato informato della notizia, avrebbe comunque preso le cose con calma.

Ora il club dovrà prendere delle decisioni in merito al Ceo Ferran Soriano e al direttore sportivo Txiki Begiristain, ma il futuro del tecnico non sembra legato a quello dei due dirigenti. Nel frattempo Guardiola ha fatto sapere di voler essere informato su ogni questione e ogni decisione.

L’allenatore ha poi capito che qualche giocatore, in caso di assenza dalla Champions, potrebbe lasciare il club, ma si dice comunque fiducioso sull’operato della società.

