Calciomercato Inter, Lautaro addio | Offerta clamorosa

Lautaro Martinez potrebbe lasciare l’Inter per il Barcellona, ed i blaugrana mettono sul piatto nomi da urlo per convincere i nerazzurri.

Lautaro Martinez potrebbe lasciare l’Inter per il Barcellona, ed i blaugrana mettono sul piatto nomi da urlo per convincere i nerazzurri. Gli spagnoli non temono l’inserimento del Real Madrid e si sentono i favoriti nella trattativa per arrivare al forte attaccante argentino. Di conseguenza hanno proposto contropartite da capogiro per far cedere il club milanese ed assicurarsi un calciatore dal futuro sempre più roseo. Insomma, poste le basi per un’operazione di mercato che risulta tra le più clamorose possibili.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, Lautaro ‘finanzia’ il doppio colpo | I dettagli

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, colpo Icardi | Scambio anti Inter

Calciomercato Inter, il Barcellona non bada a spede per Lautaro

La squadra spagnola non si farebbe alcun tipo di problema a pagare la clausola rescissoria di 111 milioni di euro fissata su Lautaro Martinez. Per motivi di fair play finanziario, secondo quanto riportato da Tuttosport, il club si vorrebbe astenere dal pagare una cifra così alta e avrebbe ben pensato di proporre delle contropartite. Il nome che maggiormente rimbalza è quello di Arturo Vidal, per lungo tempo obiettivo dell’Inter durante la sessione invernale del mercato, ma che non è mai riuscito a trovare l’accordo per sbarcare a Milano. Altre pedine che vengono proposte sono Tobido e Carles Alena, giocatori al momento in prestito, ma che affascinano i meneghini anche in prospettiva di una rivendita futura. Sono però due le alternative che fanno “impazzire” i tifosi.

Leggi anche —> Inter, Conte trema | La strategia del Barcellona per Lautaro

Leggi anche –> Calciomercato Inter, il titolare della Juve | Che ‘regalo’ a Conte!

Calciomercato Inter, i due nomi da capogiro

Leggi anche —> Calciomercato, l’Inter sogna un colpo alla Ronaldo | Ecco quando

Leggi anche —> Calciomercato Inter, Marotta beffa tutti | Ecco il primo colpo

I due nomi che lasciano entusiasta la piazza sono Coutinho e Griezmann. Il primo resta un sogno del ds Ausilio che vorrebbe riportarlo a Milano dopo l’infelice esperienza di qualche anno fa. Il francese invece sarebbe un vero e proprio jolly da poter affiancare a Lukaku. Un top player che potrebbe sbarcare nel campionato italiano andando a rinforzare il club nerazzurro.

Leggi anche —> Calciomercato Inter e Juventus, colpo Chiesa | C’è la svolta

In particolar modo l’ex Atletico Madrid non si sarebbe mai ambientato e non avrebbe mai legato con Messi tanto da poter prendere in considerazione l’idea di andar via con Milano che lo “guarda innamorato”.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, colpo a sorpresa | Si punta il bianconero

G.S.