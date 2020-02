Champions League, Manchester City shock | Stangata dalla UEFA!

Pesantissima notizia per il Manchester City di Pep Guardiola. Ecco la sanzione della UEFA in vista delle prossime edizioni della Champions League

Pesantissima tegola per il Manchester City di Guardiola. È infatti arrivata la decisione della UEFA tramite la Camera giudicante indipendente dell’Organismo di controllo finanziario dei club: i ‘Citizens’ sono esclusi per ben due stagioni dalla Champions League e ricevono una multa da ben 30 milioni di euro. Questo il comunicato ufficiale della massima organizzazione europea: “A seguito di un’audizione tenutasi il 22 gennaio 2020, la Camera Giudicatrice dell’Ente di controllo finanziario del club UEFA (CFCB), presieduto da José da Cunha Rodrigues, ha notificato oggi al Manchester City Football Club la decisione finale sul caso che è stato deferito dal CFCB Capo investigatore. La Camera giudicante, dopo aver esaminato tutte le prove, ha riscontrato che il Manchester City Football Club ha commesso gravi violazioni del regolamento sulle licenze e sul fair play finanziario del club UEFA sopravvalutando le entrate delle sue sponsorizzazioni nei suoi conti e nelle informazioni relative al break-even presentate alla UEFA tra il 2012 e 2016”.

Manchester City fuori dalla Champions League: il comunicato della UEFA

La nota prosegue: “La Camera giudicante ha anche riscontrato che, in violazione del regolamento, il Club non ha collaborato alle indagini sul caso da parte del CFCB. La Camera giudicante ha imposto misure disciplinari al Manchester City Football Club stabilendo che sarà escluso dalla partecipazione alle competizioni UEFA per club nelle prossime due stagioni (vale a dire le stagioni 2020/21 e 2021/22) e pagherà una multa di 30 milioni di euro. La decisione della Camera giudicante è soggetta a ricorso al Tas. Se il Manchester City Football Club esercita tale diritto, l’intera decisione motivata della Camera giudicante non sarà pubblicata prima della pubblicazione del premio finale da parte del CAS”. Una sanzione severissima che rischia di stravolgere non solo il Manchester City ma anche le prossime sessioni di calciomercato.

Senza Champions, infatti, anche Guardiola potrebbe dire addio al club inglese con la Juventus pronta ad approfittarne. Si prospettano mesi piuttosto bollenti in casa City.

