Pioli resterà al Milan solo in caso di ad oggi miracolosa qualificazione alla prossima Champions League. Ecco perché fioccano già ipotesi per la sua successione, una di queste è clamorosa

Un interesse che non si è mai sopito nel tempo e che potrebbe anche concretizzarsi in caso di un clamoroso doppio scenario: l’addio di Stefano Pioli dalla panchina del Milan e il conseguente saluto di Maurizio Sarri alla Juventus. In questo caso la dirigenza rossonera potrebbe davvero fare sul serio per arrivare all’attuale tecnico bianconero e convincerlo a sposare il nuovo corso del ‘Diavolo’.

Calciomercato Juventus, il Milan pensa a Sarri

Maurizio Sarri è da sempre un profilo gradito in casa Milan. A consigliarlo ai rossoneri, dopo che Sarri terminò il suo percorso ad Empoli, fu a suo tempo Arrigo Sacchi, ma il tecnico toscano decise di scegliere Napoli. L’interesse e l’apprezzamento per l’allenatore non sono però mai mancati.

Da qui l’idea rossonera di poter puntare su di lui nel caso in cui Pioli non dovesse essere riconfermato (molto dipende dall’obiettivo Champions League), ma soprattutto nel caso in cui dovesse essere la Juventus a lasciar partire l’allenatore e a virare su qualcun altro, con Guardiola che resta il grande sogno.

Calciomercato Juventus, non solo il Milan sul tecnico

Il nome di Sarri non piace però soltanto nella Milano rossonera. Il suo profilo è particolarmente gradito anche da altre società. Una è la Roma. Attualmente la posizione del portoghese Paulo Fonseca non sembra essere a rischio, ma determinanti a fine stagione potrebbero essere due fattori.

Il primo riguarda la conquista della Champions League. Se i giallorossi non dovessero qualificarsi, la conferma dell’allenatore lusitano potrebbe non essere così scontata. L’altro fattore riguarda la nuova proprietà, che potrebbe decidere di rivoluzionare le cose anche in panchina.

