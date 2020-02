Calciomercato Juventus, colpo in difesa | C’è la svolta

La Juventus, così come Inter e Milan, starebbe provando a portare il forte difensore. Nelle ultime ore la svolta decisiva.

La Juventus, così come Inter e Milan, starebbe provando a portare il forte difensore. Nelle ultime ore la svolta decisiva. Le tre società infatti lavorano da tempo affinché si possa trovare l’accordo con la società ed il calciatore, ma al momento il tutto ancora dovrebbe essere chiuso. C’è quindi una novità che interessa i club e lo stesso calciatore, con la possibilità quindi di una svolta per l’operazione di mercato.

Calciomercato Juventus, Inter e Milan, il colpo per la difesa

Le prestazioni sempre eccellenti ed una costanza nel rendimento che ha lasciato gli addetti ai lavori senza parole. Il calciatore in questa maniera ha attirato su di sé l’interesse dei tre top team italiani, i quali hanno manifestato la volontà di portarlo nelle rispettive città. Al momento niente ancora è stato fatto, ma sicuramente ci sarà una vera e propria asta per il difensore che potrebbe così fare un importante salto di qualità all’interno della propria carriera. Ecco quindi cosa potrebbe accadere e soprattutto l’ultima novità.

Calciomercato Juventus, Inter e Milan, la svolta nella trattativa

Secondo quanto riportato quest’oggi da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero stati dei contatti tra Luiz Felipe e la Lazio per il rinnovo del contratto. Lotito e Tare infatti non vogliono perdere il proprio gioiello della difesa e sono pronti a fargli recapitare una cospicua offerta per convincerlo a vestire nuovamente la maglia biancoceleste.

Futuro ancora da scrivere per il centrale che tanto bene sta facendo nella capitale divenendo un pilastro nel club allenato da mister Inzaghi. Ora l’interesse di tre club di assoluto livello, pronti a puntare su di lui, ma con la stessa Lazio che non vuole assolutamente cederlo. Vedremo cosa accadrà in una trattativa che si prospetta infuocata.

