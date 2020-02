Calciomercato Juventus, colpo Icardi | Scambio anti Inter

La Juventus continua a tenere sotto stretta osservazione Mauro Icardi in vista della prossima estate. Si pensa ad un maxi scambio con il Paris Saint Germain.

La scorsa estate è stata quella del tira e molla tra l’Inter e Mauro Icardi culminata con l’addio in prestito dell’argentino in direzione Paris Saint Germain. A Parigi l’ex nerazzurro ha rotto immediatamente il ghiaccio a suon di gol, tanto da far pensare ad un pronto riscatto a giugno da parte del club transalpino. Nell’ultimo periodo le cose però sono cambiate con una vera e propria crisi realizzativa che ha colpito Icardi, ‘fermo’ a quota 18 reti in stagione. Piccoli passi indietro che potrebbero far cambiare idea al PSG e che potrebbero alimentare nuovamente la candidatura della Juventus. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Juventus, maxi scambio per Icardi: idea Jorginho per la mediana

Secondo quanto sottolineato da ‘Sportmediaset’, la Juventus non avrebbe dunque dimenticato Mauro Icardi, pallino della scorsa estate che potrebbe presto tornare di moda. Ad alimentare nuovamente la pista legata all’argentino ci sarebbero anche i dubbi su Gonzalo Higuain che non segna dallo scorso 6 gennaio. I bianconeri dal canto loro sono consapevoli del fatto che convincere l’Inter a cedere l’argentino sarebbe complicato, motivo per cui pensano ad un piano alternativo. La dirigenza juventina vorrebbe infatti convincere il PSG a riscattare Icardi per i 70 milioni di euro stabiliti con i nerazzurri per poi scambiarlo con Miralem Pjanic.

I rapporti difficili con Neymar e le altre stelle del Paris hanno inoltre aumentato la nostalgia per l’Italia dell’ex interista. Un piano quello della Juve che potrebbe far gola Leonardo, che stravede per il centrocampista bosniaco ex Roma, che potrebbe anche finire in un maxi scambio alla pari. In caso di addio estivo di Pjanic, Paratici dovrebbe poi tornare sul mercato per trovare un sostituto all’altezza. In tal senso il nome rimane quello di Jorginho, che Sarri continua a chiedere. Per arrivare all’ex Napoli potrebbe essere Ramsey il calciatore posto sull’altare del sacrificio con il Chelsea.

G.B.