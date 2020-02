Calciomercato Inter, Antonio Conte sogna lo ‘scippo’ alla Juventus: nel mirino un giocatore molto apprezzato dal tecnico pugliese

Testa a testa sempre più acceso, in campionato, tra Inter e Juventus. I nerazzurri, nonostante un periodo di difficoltà, sono rimasti attaccati ai bianconeri, approfittando dei loro passi falsi con Napoli e Verona e grazie alla vittoria nel derby hanno compiuto l’aggancio in classifica. Adesso, per la squadra di Conte, il momento cruciale del campionato e forse della stagione: nelle prossime tre settimane, scontri diretti in casa della Lazio e proprio dei bianconeri in campionato per legittimare le ambizioni di scudetto, la semifinale di ritorno di Coppa Italia in casa del Napoli per provare a conquistare la finale, senza dimenticare l’Europa League.

Calciomercato Inter, assalto alla Juventus per Alex Sandro

Il duello tra Inter e Juventus si sposterà sul mercato. Marotta e Paratici si confronteranno in estate per mettere a segno più colpi possibile. Diversi i giocatori nel mirino di entrambi, ma gli intrecci potrebbero riguardare anche giocatori già tra le fila delle due squadre. L’Inter in particolare va a caccia di un giocatore bianconero, con Antonio Conte che stravede per Alex Sandro. Il brasiliano è uno dei suoi giocatori preferiti come esterno sinistro e non è un mistero che avesse provato a prenderlo già quando era al Chelsea. Del resto, Biraghi fin qui non ha convinto pienamente e servirà un’alternativa di livello nella prossima stagione ad Ashley Young sulla fascia mancina. Trattativa in ogni caso difficile, il laterale verdeoro ha un contratto con la Juventus fino al 2023 e sembra dura immaginare che i bianconeri vadano a rinforzare una rivale diretta per il titolo.

Calciomercato Inter, ancora contatti con la Juventus

Ma i contatti tra le due squadre proseguono. Il vicepresidente Zanetti è al lavoro, su indicazione sempre di Conte, per un altro giocatore della Juventus del quale è da tempo un estimatore. Si tratta di Cuadrado, suo vecchio pallino sin dall’esperienza in bianconero, desiderio mai realizzatosi. Il colombiano arrivò in bianconero infatti soltanto con Allegri. La trattativa potrebbe essere imbastita nei prossimi mesi.

