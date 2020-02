Si prospetta a dir poco rovente il prossimo calciomercato Inter estivo. Lautaro Martinez potrebbe partire dando la possibilità ai nerazzurri di piazzare due grandi acquisti

Esistono buone possibilità che Lautaro Martinez lasci l’Inter nella prossima estate. Non è scontato per trasferirsi al Barcellona, considerati i problemi dei blaugrana nel far quadrare i conti entro il 30 giugno, ma comunque per uno dei principali top club europei. La trattativa per il rinnovo è difatti ferma al punto di partenza, così quella clausola resta fissata a 111 milioni di euro. Che non sono pochi, ma nemmeno tanti per i vari Real Madrid e Manchester City, tanto per citarne altri due non a caso che potrebbero gettarsi a capofitto sul suo cartellino.

Calciomercato Inter, Lautaro per due big: il piano ‘perfetto’ di Marotta

L’Inter non vuole privarsi del proprio numero 10, esploso ai massimi livelli quest’anno con Conte (sarà un caso?), a meno che non vengano tirati fuori i famosi 111 milioni. A nostro avviso anche una proposta da 80-100 milioni di euro, con modalità di pagamento maggiormente a favore dell’eventuale acquirente rispetto a quanto prevede la clausola (solitamente di massimo due rate, con il pagamento della prima a distanza ravvicinatissima dalla conclusione dell’affare), il club targato Suning potrebbe aprire comunque alla vendita del ‘Toro’ preso due anni fa per circa 25 milioni bonus compresi.

Il ‘guaio’ della cessione di Lautaro riguarderebbe la ricerca di un degno sostituto, il fresco di citazione Aubameyang costerebbe un’enormità tra cartellino e soprattutto ingaggio, il vantaggio la possibilità di andare a colmare due grosse lacune dell’attuale rosa.

La prima a centrocampo, che da tempo necessitano di un rinforzo con prestanza fisica e capacità di inserirsi in zona gol: se Conte sogna ancora Vidal, ecco che con larga parte dei soldi derivanti dalla cessione del classe ’97 di Bahia Bianca Marotta potrebbe finalmente andare all’assalto del suo vecchio ma mai tramontato ‘pallino: Sergej Milinkovic-Savic della Lazio.

Con la restante, invece, tappare la falla sulla corsia mancina – Young può bastare fino a giugno – ‘accontentando’ al contempo il suo allenatore sul nome del prescelto: Marcos Alonso, che il salentino riuscì a farsi prendere dal Chelsea nel 2016 e che avrebbe voluto con sé a Milano fin dallo scorsa estate. Vendi uno e compri due, un piano perfetto. Forse…

