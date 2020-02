Calciomercato, l’Inter sogna un colpo alla Ronaldo | Ecco quando

Marco Bellinazzo in un’intervista a ‘Radio Nerazzurra’ ha affrontato molti argomenti, dal coronavirus all’Inter: ”I nerazzurri potranno permettersi Ronaldo”

L’argomento più discusso al momento da tutti i mass media è senza dubbio il coronavirus. Il giornalista Marco Bellinazzo, in un’intervista rilasciata a ‘Radio Nerazzurra‘, ha rilasciato dichiarazioni spaziando molto, dal virus che preoccupa il mondo alla situazione economica dell’Inter. Secondo il giornalista, difficilmente la situazione di emergenza attuale della Cina avrà ripercussioni anche per la società nerazzurra. Entro due anni il club interista potrà puntare a grandi colpi, come Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Inter, parla Bellinazzo: ”Ronaldo in due anni”

Il noto giornalista Marco Bellinazzo, ha rilasciato un’intervista a Radio Nerazzurra in cui affronta temi attuali come il coronavirus, fino a parlare anche della situazione societaria dell‘Inter. Il giornalista ha dichiarato: “È indubbio che quello che sta accadendo in Cina avrà delle ripercussioni di carattere economico. Da questo punto di vista Suning potrebbe risentirne un po’ meno e che la cinghia di trasmissione possa arrivare fino all’Inter, in questo momento mi sembra poco probabile”. Bellinazzo spinge l’Inter verso il futuro, puntando a grandi acquisti tipo quello di Lionel Messi: ”È evidente che parliamo di un ingaggio da 50 milioni, più alto di quello di Cristiano Ronaldo. È un affare per pochi club. Per l’Inter un’operazione come quella sarebbe più rischiosa”. Chiude poi parlando della sua fiducia nel progetto nerazzurro: ”Tra un anno e mezzo o due potrà permettersela, con la stessa solidità della Juve. Non uso il condizionale, ho la certezza che sia così considerando l’andamento di crescita avuto in questi anni, il livello di preparazione della dirigenza. Penso che presto anche lo stadio avrà l’ok definitivo del Comune.” Dichiarazioni importanti che iniziano a far sognare i tifosi interisti per i prossimi anni.