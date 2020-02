Calciomercato Inter e Juventus, colpo Chiesa | C’è la svolta

Inter e Juventus da tempo sono sulle tracce di Chiesa, arriva ora l’importante svolta per un ipotetico arrivo del calciatore viola.

Inter e Juventus da tempo sono sulle tracce di Chiesa, arriva ora l’importante svolta per un ipotetico arrivo del calciatore viola. I due club infatti stanno lavorando per convincere la Fiorentina a cederlo, ma il tutto sarà molto difficile siccome Commisso non sarebbe propenso all’addio del forte asso della squadra toscana. Nelle ultime ore è arrivata l’importante svolta che dà fondamentali indicazioni per quanto riguarda il futuro dell’esterno d’attacco.

Calciomercato Inter e Juventus, ecco cosa potrebbe accadere

Il corteggiamento dei due club per Chiesa non è notizia degli ultimi tempi, anzi, sono mesi che cercano la chiave affinché si possa ‘scippare’ il forte calciatore alla squadra toscana. Tentativi fini ad oggi vani, anche perché lo stesso giocatore non ha mai manifestato l’idea di poter andare via. Ora però tutto potrebbe cambiare con l’ennesima stagione deludente della Viola e quindi l’ipotesi forte di un addio con vista su bianconeri e nerazzurri. Nel pomeriggio ha parlato il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradé, che si è espresso in merito al futuro del tesserato.

Calciomercato Inter e Juventus, Chiesa ed il futuro

Il direttore sportivo Pradé della Fiorentina in conferenza stampa ha affermato: “L’incontro con Chiesa per il nuovo contratto? Ci stiamo avvicinando a questo appuntamento, non posso dire adesso se sono ottimista o no. Posso però affermare che il rapporto con Federico è diventato di grande complicità e condivisione. Ci vedremo presto, appena i risultati ce lo permetteranno”. Parole che quindi non aprono, ma non chiudono, ad un trasferimento lontano da Firenze.

Non è poi l’unico nome che rimbalza sui taccuini delle società con Castrovilli che resta un “desiderio” dei due club che avrebbero bussato alla porta della Fiorentina chiedendo informazioni anche per il giovane e interessante centrocampista

