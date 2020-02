Si è da poco concluso il primo tempo di Milan-Juventus. Una prima frazione abbastanza vivace, ma con poche occasioni nitide da gol. Non sono invece mancate le ammonizioni e le frizioni tra i protagonisti in campo. I rossoneri, in particolare, pagheranno un dazio altissimo al Giudice Sportivo. Diffidati, Zlatan Ibrahimovic e Theo Hernandez sono stati ammoniti e salteranno così la sfida di ritorno a Torino. Dopo il giallo del terzino sinistro, le proteste di Stefano Pioli hanno portato anche all’ammonizione del tecnico rossonero, stizzito per la decisione dell’arbitro Valeri.

Milan-Juventus, finale infuocato

Poco prima del duplice fischio, anche i bianconeri hanno protestato molto per una gomitata rifilata da Kessie a Cuadrado. Un colpo che il silent check del Var ha ritenuto tuttavia non sanzionatile.