Calciomercato Juventus, la Roma fa sul serio | Ecco la risposta

Emre Can, ai margini della squadra allenata da Sarri, spinge per la cessione con il Borussia Dortmund fortemente interessato. Spunta però anche un retroscena sulla Roma.

In una Juventus che domina in campionato e sorride anche dopo il quarto di finale vinto senza patemi contro la Roma in Coppa Italia, non mancano comunque i musi lunghi. Su tutti Bernardeschi ed in particolare Emre Can. Ancora una bocciatura per il centrocampista tedesco che non è stato impiegato da Maurizio Sarri neanche in coppa contro i giallorossi rimanendo per 90 minuti in panchina. Delusione cocente, l’ennesima, per l’ex mediano del Liverpool che è un separato in casa da inizio anno, e desidera al più presto cambiare aria per ritrovare continuità. L’ipotesi più accreditata sembrerebbe portare ad un ritorno in Germania con il Borussia Dortmund favorito, ma spunta anche un retroscena sulla Roma. Per le altre news di mercato CLICCA QUI

Calciomercato Juventus, anche la Roma su Emre Can: la preferenza del tedesco

In virtù del pesante infortunio occorso ad Amadou Diawara proprio nel corso di Juventus-Roma, i giallorossi avrebbero richiesto ai bianconeri il prestito di Emre Can. La situazione nella capitale è infatti delicata con un centrocampo decimato dalle assenze ed aggravato ancor di più da quello che si preannuncia essere uno stop lungo dell’ex calciatore del Napoli. Per questo motivo a Roma è spuntata l’idea relativa allo scontento principale di casa Juve, riallacciando ancora i rapporti con la ‘Vecchia Signora’ spesso e volentieri sollecitati in passato dall’interesse bianconeri per calciatori come Zaniolo, anche lui KO, e Lorenzo Pellegrini.

Dal canto suo la Juventus preferirebbe però operare una cessione a titolo definitivo per Emre Can e avrebbe già rifiutato provando ad accelerare proprio sul fronte Borussia Dortmund. I gialloneri infatti sarebbero anche una destinazione gradita da parte dello stesso centrocampista tedesco di origini turche.

