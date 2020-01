Calciomercato Inter, allarme Eriksen: spunta la rivale

Calciomercato Inter, minaccia nella trattativa per Eriksen: sul giocatore del Tottenham si lancia anche un’altra big europea

L’Inter continua a spingere per Christian Eriksen. Dopo i colpi Young e Moses, Marotta e Ausilio vogliono a tutti i costi raggiungere anche il danese, centrando così il terzo acquisto nel giro di pochi giorni. Conte attende con ansia un innesto fondamentale per la sua squadra, l’arrivo del giocatore degli Spurs potrebbe essere determinante negli equilibri della corsa scudetto che al momento vede l’Inter in ritardo rispetto alla Juventus.

Calciomercato Inter, irrompe il Barcellona su Eriksen: le ultime

Per il momento, però, manca l’accordo con il Tottenham. Permane la distanza tra i nerazzurri e gli Spurs per il giocatore danese, il presidente degli inglesi Levy non intende cedere e vuole monetizzare il più possibile dalla sua cessione, che è ormai inevitabile. Giungono voci inoltre di un interessamento per il classe ’92 da parte del Barcellona, che avrebbe chiesto informazioni. Secondo ‘Sky Sports’, tuttavia, si tratterebbe di voci fatte filtrare ad arte proprio dal Tottenham per mettere pressione all’Inter e costringerla ad alzare l’offerta. Al momento, la richiesta rimane di 20 milioni di euro, mentre la proposta nerazzurra è ferma intorno ai 15 milioni.

