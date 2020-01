Juventus, nuovo affare col Barcellona | C’è il difensore

L’arrivo del nuovo allenatore del Barcellona Setién avrebbe cambiato le gerarchie nella difesa blaugrana: nuovi sviluppi nello scambio con la Juventus

In casa Barcellona è iniziata una nuova era, quella con Quique Setien come nuovo allenatore. L’allenatore ex Real Betis ha preso il posto dell’esonerato Valverde sulla panchina blaugrana. L’arrivo dell’allenatore di Santander ha cambiato sia il modo di giocare che le gerarchie della squadra catalana. Uno dei cambi radicali è avvenuto in difesa, dove Umtiti, che sembrava essere in partenza, ha preso il posto di Lenglet. L’esclusione del difensore francese avrebbe aperto nuovi scenari nello scambio in via di sviluppo con la Juventus.

Calciomercato Juventus, nuovi contatti con il Barcellona: interessa Lenglet

L’esonero di Valverde ed il conseguente arrivo di Quique Setien sulla panchina ha portato una vera e propria rivoluzione in casa Barcellona. Il gioco dei blaugrana è tornato ad essere incentrato sul possesso palla. Infatti, nella prima partita con l’allenatore spagnolo a guidare la squadra, i catalani hanno registrato l’82% di possesso del pallone. Oltre ad una rivoluzione tattica è arrivato anche il cambio delle gerarchie. Infatti nel reparto difensivo, l’allenatore ex Real Betis preferirebbe utilizzare Umtiti rispetto a Lenglet, poichè il primo sarebbe in grado di uscire palla al piede in maniera più pulita. A tendere l’orecchio a questa esclusione del difensore francese ci sarebbe la Juventus, che dopo l’infortunio di Demiral necessiterebbe di un difensore. I buoni rapporti tra le due società, visti i continui contatti per l’interesse della Juventus a due giovani del Barcellona, Marques e Pereira, potrebbero favorire la trattativa. Da settimane si parla dell’interesse dei bianconeri per Ivan Rakitic, giocatore che inizialmente sembrava in partenza mentre nelle ultime settimane sta trovando maggiore spazio. Per arrivare al centrocampista la Juventus avrebbe pensato di inserire nella trattativa Federico Bernardeschi, ormai ai margini del progetto. Ma vista l’emergenza in difesa, i bianconeri potrebbero pensare ad uno scambio tra l’esterno juventino e Lenglet. L’operazione sembrerebbe complicata da concretizzarsi prima della chiusura della sessione invernale di mercato, ma potrebbe diventare un’ottima opzione per la sessione estiva.

